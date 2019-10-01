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Аэроэкспресс сбил женщину неподалеку от ж/д станции Марк в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 1 Октября 2019, 12:11
Как сообщила пресс-служба УТ МВД России по Центральному федеральному округу, что в Московской области на перегоне Лобня – Марк около железнодорожной станции Марк аэроэкспресс сбил женщину, пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.
Отмечается, что в линейный отдел МВД России на станции Москва – Белорусская поступила информация о том, что аэроэкспрессом Лобня – Марк в районе станции Марк травмирована женщина, 1982 года рождения.
По предварительной информации, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Ее передали медикам, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
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