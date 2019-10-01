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Более 400 граммов героина изъяли у жителя Одинцова
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 1 Октября 2019, 12:18
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя Одинцова, которого подозревают в сбыте более 400 граммов героина.
Отмечается, что мужчину задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов по улице Березовая.
При личном досмотре у злоумышленника обнаружено и изъято 26 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом и весы. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).
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