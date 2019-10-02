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Бывший замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Октября 2019, 12:15
Как информирует ТАСС, что в Подмосковье покончил с собой бывший замначальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков.
Отмечается, что бывший замначальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков, находившийся под следствием по делу о мошенничестве, покончил с собой в Подмосковье. Тело Жукова обнаружено в районе Переделкина в Подмосковье.
По информации источника, Жукова отстранили от должности в 2018 году из-за выявленных нарушений. Он и экс-руководитель спецуправления №100 ФПС МЧС стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
На данный момент ведется следствие, министерство окажет всестороннюю помощь в расследовании причин происшествия.
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