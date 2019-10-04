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Двухмесячный пассажир самолета Грозный – Москва умер в больнице
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Октября 2019, 12:17
Как информируется на сайте Следственного комитета РФ по Волгоградской области, что в Волгограде следователи начали проверку по факту смерти двухмесячного младенца с авиарейса Грозный – Москва.
Отмечается, что вечером 3 октября в лечебное учреждение Волгограда в состоянии клинической смерти госпитализирован двухмесячный младенец. Несмотря на реанимационные мероприятия, ребенок скончался. По данному факту следственными управлением СК РФ по Волгоградской области организована проверка», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. Малышу стало плохо на борту воздушного судна авиакомпании Utair Грозный – Москва (Внуково).
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