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В Жуковском мужчина по неосторожности убил свою полуторогодовалую дочь

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Происшествия — 7 Октября 2019, 12:25

Как информирует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, что в Жуковском задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности полуторогодовалой дочери.

По предварительным данным следствия, полуторогодовалая девочка была под присмотром отца, пока мать находилась в родильном доме. Вечером 3 октября 2019 года мужчина позвал в гости компанию знакомых для распития спиртных напитков. После застолья, подозреваемый в сильном алкогольном опьянении уснул, проснувшись на полу, обнаружил рядом дочь без признаков жизни.

Специалисты провели обследование, они полагают, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота.

На данный момент подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Решается вопрос об избрании меры пресечения.


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