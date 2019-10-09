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Пенсионера из Москвы убили в поселке Шатуры
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Октября 2019, 12:00
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в СНТ «Лотос» городского округа Шатура обнаружили тело 71-летнего жителя Москвы.
Отмечается, что тело было обнаружено утром 8 октября. Внешних признаков насильственной смерти не выявили, однако позже выяснилось, что пожилого мужчину убили.
За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Шатура житель Москвы 1977 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений.
Известно, что погибший и подозреваемый были зарегистрированы в одной квартире в Москве на улице Енисейская. Задержанный мужчина уже был ранее судим за незаконной приобретение и сбыт наркотиков.
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