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В Подмосковье задержали угонщиков корейских иномарок
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Октября 2019, 12:12
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что подмосковные полицейские задержали двоих москвичей, которых подозревают в серии краж автомобилей корейского производства на территории региона.
Отмечается, что злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похитили иномарку, припаркованную возле одного из домов по улице Тихонравова в Королеве. Полицейские в течение суток установили и задержали подозреваемых на территории Сергиево-Посадского городского округа.
Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, что задержаны двое жителей Москвы в возрасте 37 и 42 лет, один из них ранее судим. Установлена их причастность к совершению еще одной кражи автомобиля на территории Дмитровского городского округа.
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