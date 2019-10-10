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Два человека погибли при столкновении автомобилей в Люберцах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Октября 2019, 12:12
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что два человека погибли в результате столкновения автомобилей в подмосковных Люберцах.
Отмечается, что авария произошла утром 10 октября в Люберцах. В результате ДТП два человека погибли, один пострадал.
По данному факту проводится проверка. Очевидцы рассказывают, что ДТП произошло на Быковском шоссе на мосту через реку Пехорку в сторону села Жилино.
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