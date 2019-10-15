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В Королеве эвакуировали школу №7 из‑за сообщения о готовящемся взрыве
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Происшествия — 15 Октября 2019, 12:21
Как проинформировал директор МКУ «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев, что в подмосковном Королеве эвакуировали школу №7 из-за сообщения о готовящемся взрыве.
Уточняется, что из школы эвакуировали 532 ребенка и 32 взрослых. Всех эвакуировали в здание школы №1.
Потатуев подчеркнул, что в УМВД из дежурной части по Мытищам поступил звонок неизвестного о готовящемся взрыве в школе №7. Оперативные службы незамедлительно выехали на место.
Взрывное устройство в школе не нашли. Поисками телефонного террориста занимаются правоохранительные органы.
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