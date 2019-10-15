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Грузовик насмерть сбил подростка в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Октября 2019, 12:23
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что на 86-м километре трассы М-10 грузовая машина сбила 13-летнего подростка, он погиб на месте.
Уточняется, что инцидент произошел утром 15 октября. Водитель МАЗ в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнего мальчика. От полученных травм подросток погиб на месте.
Он добавил, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водитель грузового авто остался на месте ДТП, его опрашивают полицейские.
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