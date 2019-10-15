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Неизвестный надругался над 11‑летней девочкой в Мытищах
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Октября 2019, 12:25
Как информируется на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области, что в городском округе Мытищи возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки.
Отмечается, что установлено, что 14 октября неизвестный мужчина в маске обманным путем проник в квартиру по месту проживания девочки, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера (пункт «б» часть 4 статья 132 УК РФ).
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