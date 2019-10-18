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Рецидивист убил мужчину в Сергиево‑Посадском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Октября 2019, 12:11
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции Сергиево-Посадского округа задержали ранее судимого мужчину 1990 года рождения по подозрению в убийстве.
Отмечается, что ранее в квартире дома по Пионерской улице в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа был обнаружен труп с мужчины 1985 года рождения, который ранее был судим по статьям 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и 161 УК РФ «Грабеж». На теле были зафиксированы множественные гематомы и ссадины.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области мужчина 1990 года рождения.
Предварительно, преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
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