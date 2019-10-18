18октября 2019
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Более 7 тыс заявок от жителей Подмосковья поступило на конкурс «Лидеры России»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Октября 2019, 12:13
Как рассказала пресс-служба организаторов, что жители Московской области прислали более 7100 заявок на конкурс управленцев «Лидеры России», это 6,2% от общего количества заявок.
Отмечается, что Московская области занимает третье место среди регионов по количеству заявок. Больше участников на данный момент от Москвы — 22,7 тысячи (19,8% от общего числа), и от Санкт-Петербурга — почти 9,5 тысяч (8,3%).
Также среди лидеров Свердловская область, Краснодарский край, Татарстан, Самарская, Нижегородская, Ростовская области.
Всего на конкурс пришло уже более 100 тысяч заявок.
«Лидеры России» — это конкурс руководителей нового поколения.
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