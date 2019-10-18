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Мужчину застрелили из ружья на охоте в Серпухове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Октября 2019, 12:16
Как проинформировала пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, что в деревне Турово городского округа Серпухов на обочине дороги было найдено тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением, которое он, предварительно, получил во время охоты.
Отмечается, что по данному факту следственным отделом по городском округу Серпухов ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
По данным следствия, погибший получил огнестрельное ранение плеча из ружья во время охоты. Он скончался в результате обильной кровопотери.
На данный момент следователями проводится дополнительный осмотр места происшествия. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лицо, производившее выстрел.
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