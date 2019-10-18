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Три человека пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Октября 2019, 12:21
Как рассказал дежурный офицер регионального главка МВД России, что в результате столкновения грузовиков на 49-м километре Ленинградского шоссе в Подмосковье пострадали три человека.
Отмечается, что около 06:50 на 49-м километре Ленинградского шоссе (в городском округе Солнечногорск) совершили столкновение грузовые автомобили. По предварительным данным, трое пострадавших.
Он добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются.
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