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Полицейские ликвидировали наркопритон в жилом доме в Щелкове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Октября 2019, 12:10
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудники полиции в Щелкове на улице Первомайская ликвидировали притон, в котором на момент проверки находились шесть человек в состоянии наркотического опьянения.
Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны 26-летняя женщина и 30-летний мужчина, подозреваемые в организации притона для потребления наркотических средств.
По данным полиции, они систематически предоставляли свою квартиру знакомым для употребления наркотиков. В момент посещения жилого помещения полицейские обнаружили шесть местных жителей, по внешним признакам находящихся в состоянии наркотического опьянения.
В ходе осмотра квартиры обнаружены использованные одноразовые шприцы с героином. Возбуждено уголовное дело.
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