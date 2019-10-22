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Проверку организовали после ДТП с шестью пострадавшими в Серебряных Прудах
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Происшествия — 22 Октября 2019, 12:04
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что начали проверку после аварии, которая произошла на мосту в городском округе Серебряные Пруды, в результате инцидента пострадали шесть человек.
Как отмечается, что ДТП случилось поздно вечером 21 октября.
На 59-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды водитель легковушки не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали шесть человек, которые находились в автомобиле.
По данному факту проводится проверка.
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