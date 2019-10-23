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Пожар потушили в квартире поселка Львовский в Подольске
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Происшествия — 23 Октября 2019, 12:24
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что пожарные ликвидировали возгорание в квартире в поселке Львовский городского округа Подольск, пострадавших нет.
Отмечается, что возгорание случилось 22 октября в 21:25. В оперативно-дежурную смену поступил сигнал о пожаре в поселке Львовский, улица Садовая, дом 37.
В 22:12 сотрудники пожарной охраны ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет. Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек.
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