25октября 2019
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В Клину задержали вандала, повредившего кресла на стадионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 25 Октября 2019, 12:03
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции в Клину задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении вандализма на территории спортивного стадиона, расположенного на улице Чайковского.
Отмечается, что злоумышленник повредил 15 пластмассовых кресел для болельщиков и три пластмассовых кресла скамейки для запасных игроков.
Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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