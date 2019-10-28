28октября 2019
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Стали известны подробности гибели девушки, которую нашли в лесу в Егорьевске
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Происшествия — 28 Октября 2019, 12:31
Как информирует пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области, что девушку, тело которой обнаружили в лесу у деревни Клеменово городского округа Егорьевск, задушили во время свидания, расследование уголовного дела продолжается.
Отмечается, что 25 октября в лесу возле деревни Клеменово нашли тело 19-летней девушки, которая числилась в розыске как без вести пропавшая. По данному факту возбуждено головное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства, им оказался 34-летний знакомый потерпевшей.
Предварительно установлено, что ночью 15 октября 2019 года подозреваемый во время свидания задушил девушку. После этого он закопал тело потерпевшей в лесном массиве. Подозреваемый ранее судим за совершение кражи и разбой.
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