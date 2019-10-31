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Директор крымского медцентра погиб в ДТП в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 31 Октября 2019, 12:14
Как информирует ТАСС, что в Подмосковье произошло ДТП, в котором погиб директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак.
Отмечается, что в аварию попали также первый заместитель министра здравоохранения Крыма Валентин Савченко и начальник управления стратегического развития Минздрава региона Илья Турчиненко.
Как проинформировал замминистра здравоохранения Республики Крым Николай Деркач, что гибель Ивана Сагайдака подтверждается, действительно, к сожалению, это так. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.
Погибший и пострадавшие ехали на личном автомобиле Савченко. Пока неизвестно, был ли первый заместитель главы Минздрава Крыма за рулем в момент ДТП.
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