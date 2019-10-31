31октября 2019
четверг
|
Труп мужчины обнаружили в поселке Томилино Люберец
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 31 Октября 2019, 12:18
Как проинформировал , что в поселке Томилино Люберец обнаружили труп мужчины на улице Гоголя.
Отмечается, что тело мужчины нашли 29 октября на улице Гоголя, около дома №37.
Сотрудник правоохранительных органов добавил, что труп мужчины 1977 года рождения обнаружили в поселке Томилино. Причину смерти будет устанавливать судебная медицинская экспертиза.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -3 -5 ночью -2 -4
Котировки
Партнеры