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В Королеве спасатели сняли женщину с карниза балкона
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Ноября 2019, 12:12
Как рассказал очевидец происшествия, что в подмосковном Королеве спасатели сняли женщину с карниза балкона на четвертом этаже.
Отмечается, что женщину, ходящую по карнизу балкона четвертого этажа, обнаружили соседи и вызвали медиков и спасателей.
Спасатель с помощью лестницы залез на балкон и помог женщине спуститься. Хорошо, что она не сорвалась и ее успели снять. На вид ей около 35 лет.
По словам соседей, женщина ранее не была замечена в совершении каких-то неадекватных поступков. После того, как ее сняли спасатели, ее увезли на машине скорой помощи.
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