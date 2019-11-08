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Труп мужчины нашли в помещении для сбора мусора в доме в Химках
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Ноября 2019, 12:40
Как информирует пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области,что в техническом помещении для сбора мусора доме по Юбилейному проспекту в Химках обнаружили труп 51-летнего мужчины.
Отмечается, что при осмотре тела была зафиксирована травма головы. Проводится проверка.
По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Следователи проводят целый комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств преступления, а также установления причастного к нему лица.
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