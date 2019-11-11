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Уголовное дело возбудили по факту смерти подростка в результате пожара в Электростали
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Происшествия — 11 Ноября 2019, 12:01
Как информирует пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, что СК возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в результате пожара в частном доме в подмосковной Электростали, устанавливаются очаг и причины возгорания.
Отмечается, что ранее «Московский комсомолец» сообщал, что 15-летний подросток погиб в Электростали, так как бросился в горящий дом спасать своих кошек.
9 ноября 2019 года в одном из частных домов, расположенных в СНТ «Северный» Электростали, произошло возгорание. После ликвидации пожара было обнаружено тело 15-летнего подростка. По данному факту следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности).
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