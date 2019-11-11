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Деревянные поддоны и бытовки загорелись в промзоне в Видном
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Происшествия — 11 Ноября 2019, 12:06
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что пожар на территории промышленной зоны произошел в подмосковном Видном, на данный момент удалось ликвидировать открытое горение, пострадавших нет.
Отмечается, что в 04:50 11 ноября в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о возгорании поддонов и бытовок на территории промзоны. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-228 в 05:05 происходило горение деревянных поддонов на общей площади 100 квадратных метров и трех деревянных бытовок общей площадью 50 квадратных метров. В 06:25 пожар локализован на площади 150 квадратных метров.
В 7:51 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 16 единиц техники и 51 человек.
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