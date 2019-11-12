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Мужчина получил ножевое ранение от оппонента в ходе ссоры в Балашихе
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Происшествия — 12 Ноября 2019, 12:03
Как рассказал сотрудник ГУ МВД России по Московской области, что в Балашихе во время ссоры 33-летний мужчина получил проникающее ножевое ранение, подозреваемого в причинении вреда здоровью задержали.
Отмечается, что инцидент случился 11 ноября. Из квартиры дома на Проспекте Ленина бригада скорой помощи госпитализировала в Балашихинскую центральную районную больницу мужчину 1986 года рождения с проникающим ножевым ранением.
За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1981 года рождения».
Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
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