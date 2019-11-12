12ноября 2019
вторник
|
Таунхаус в новой Москве обокрали более чем на 1 млн рублей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 12 Ноября 2019, 12:05
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, что неизвестный проник в трехэтажный таунхаус в Щербинке, откуда похитил дорогостоящее имущество и свыше 1 миллиона рублей.
Отмечается, что заявление о краже из частного дома на улице 2-я Барышевская в полицию поступило от гражданина 1982 года.
Неизвестный, повредив окно на первом этаже трехэтажного таунхауса, проник в дом, где вскрыл сейф и совершил кражу денег в сумме более 1 миллиона рублей, ювелирных изделий. Злоумышленник также похитил шубу и два мобильных телефона.
Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
вечером 0 +2 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры