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Двух пешеходов сбили в Москве за минувшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Ноября 2019, 12:06
Как информируется в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции, что два человека пострадали в результате наездов автомобилей на территории Москвы за прошедшие сутки.
Отмечается, что на пересечении Раменского бульвара и Мичуринского проспекта водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Кроме того, на Беломорской улице в районе дома 13 водитель легковушки сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В обоих случаях пешеходы получили травмы различной степени тяжести.
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