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Два ребенка 11 и 12 лет пропали в Солнечногорске
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Происшествия — 13 Ноября 2019, 13:08
Как информирует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, что следователи Солнечногорска возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух детей 11 и 12 лет.
Отмечается, что 11 ноября 2019 года утром в городском округе Солнечногорск двое детей 11 и 12 лет вышли из дома и пошли в неизвестном направлении.
До сих пор дети находятся в розыске. Об их пропаже заявила опекун ребят. Возбуждено уголовное дело.
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка на причастность к преступлению матери пропавших детей, которую суд ограничил в родительских правах.
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