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Рейс Москва – Екатеринбург вернулся в аэропорт Домодедово из‑за отказа навигации
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Происшествия — 13 Ноября 2019, 13:26
Как информирует РЕН ТВ, что лайнер Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» 13 ноября должен был совершить рейс Москва - Екатеринбург, самолет вернулся в аэропорт Домодедово сразу после вылета.
Отмечается, что по предварительным данным, такое решение было принято из-за отказа навигационной системы.
Аварийная посадка рейса прошла благополучно. На борту самолета находились 75 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате аварийной посадки пострадавших нет.
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