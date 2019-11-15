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В Одинцовском округе задержали 22‑летнюю девушку с партией героина
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Происшествия — 15 Ноября 2019, 10:39
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что в деревне Раздоры подмосковного Одинцовского городского округа полицейские задержали 22-летнюю девушку, которую подозревают в сбыте крупной партии героина общим весом свыше 350 граммов.
Отмечается, что в ходе личного досмотра у подозреваемой обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством – героином, общим весом около 50 граммов.
При обыске по месту проживания девушки на кухне изъяли еще два пакета с героином. Их общий вес составил более 300 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
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