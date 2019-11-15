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Уголовное дело возбудили на москвича, замучившего до смерти собаку в Подольске
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Происшествия — 15 Ноября 2019, 11:39
Как информирует пресс-служба УМВД России по городскому округу Подольск, что в подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Москвы, которого подозревают в том, что на своей даче в СНТ «Вторчермет» он издевался над бездомным псом, после чего тот умер.
Отмечается, что зоозащитники при отлове обнаружили собаку, подвешенную на проволоке и неоднократно проколотую вилами, а также с выдернутой лапой. Пса назвали Вилли и забрали в ветклинику на лечение, где он промучился пять часов и умер. Активисты сообщили о происшедшем в полицию.
«По данному факту сотрудники отдела дознания УМВД России по горокругу Подольск возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в отношении подозреваемого – жителя Москвы 1958 года рождения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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