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Мужчину ранили ножом в ходе ссоры в Мытищах
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Ноября 2019, 11:23
Как проинформировал сотрудник ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковных Мытищах мужчину ранили ножом.
Отмечается, что инцидент случился 17 ноября в 02:29 на улица Селезнева. Бригада скорой помощи доставила в ГБУЗ МО «Мытищинская ГКБ» мужчину 1988 года рождения с ножевыми ранениями. Его госпитализировали.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным совместно с участковым за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции молодой человек 1997 года рождения. По данному факту СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 2 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью.
Преступление совершено в ходе ссоры. Мера пресечения избирается.
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