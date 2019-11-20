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Мужчина напал на таксиста в Зарайске и угнал его автомобиль
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 20 Ноября 2019, 12:20
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции в подмосковном Зарайске задержали ранее неоднократно судимого 35-летнего местного жителя, его подозревают в нападении на таксиста.
Как проинформировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, что злоумышленник, находясь в автомобиле такси в качестве пассажира, напал на водителя и, угрожая ему ножом, потребовал отдать денежные средства и мобильный телефон, после чего незаконно завладел автомашиной потерпевшего и скрылся с места происшествия.
Она добавила, что правонарушитель за рулем похищенного автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на участке дороги Зарайск – Серебряные Пруды. Выбравшись из автомобиля, злоумышленник скрылся.
Подозреваемого установили и задержали.
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