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Люди пострадали при пожаре в техническом помещении УК в Котельниках
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Ноября 2019, 10:32
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что возгорание произошло в техническом помещении управляющей компании, расположенном в жилом доме в микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников, есть пострадавшие.
Отмечается, что 20 ноября в 23:36 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре в нежилом помещении по адресу: городской округ Котельники, микрорайон Белая дача, дом №15.
21 ноября в 0:44 – ликвидация пожара. Есть пострадавшие.
В тушении участвовали пять единиц техники и 14 человек.
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