22ноября 2019
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Главу Чехова обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Ноября 2019, 11:38
Как информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, что подмосковные следователи задержали главу городского округа Чехов Марину Кононову, которой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области.
По данным следствия, в результате преступных действий главы городского округа Чехова из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества – здание общей площадью 330 квадратных метров, кадастровой стоимостью более 7,3 миллиона рублей. В связи с этим администрации городского округа Чехов причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Подозреваемая дала признательные показания, в пятницу ей изберут меру пресечения в ходе заседания суда.
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