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СК проводит проверку после наезда подростка на инспектора ДПС в Электростали
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Происшествия — 22 Ноября 2019, 11:43
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в подмосковной Электростали следователи устанавливают обстоятельства наезда на сотрудника ГИБДД автомобиля под управлением несовершеннолетнего.
Отмечается, что инцидент случился 19 ноября. Двое подростков 17 и 16 лет, уходя от погони от сотрудников ГИБДД на автомобиле ВАЗ-2105, совершили наезд на полицейского, который пытался пресечь попытку ухода правонарушителей от преследования. Юношей задержали бойцы Росгвардии.
Следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту наезда на сотрудника ГИБДД УМВД России по городу Электросталь. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий.
Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести вреда здоровью причиненного полицейскому. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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