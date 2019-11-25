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Два человека пострадали в результате пожара в поселке Люберец на минувшей неделе
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Происшествия — 25 Ноября 2019, 11:38
Как проинформировали в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов, что два человека пострадали в результате пожара в поселке Малаховка Люберец на прошедшей неделе.
Отмечается, что 23 ноября по адресу: Малаховка, улица Рельсовая, дом 12 произошел пожар, обгорели четыре строения. В результате возгорания пострадали два человека – девочка 2009 года рождения, ее с 40% ожогов тела доставили в больницу, и мужчина с ожогами II и III степени.
Иванов подчеркнул, что с 18 по 24 ноября подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 51 выезд по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации 10 пожаров, семь из них были в Люберцах.
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