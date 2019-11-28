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Ссора двух друзей закончилась поножовщиной в Дмитровском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 28 Ноября 2019, 11:24
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, что мужчина ранил в грудь своего знакомого в ходе ссоры в Дмитровском городском округе, пострадавшего доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением.
Отмечается, что 27 ноября в 23:17 на улице Линейная в поселке Деденево Дмитровского городского округа бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1973 года рождения.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1976 года рождения.
Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
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