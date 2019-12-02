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Два человека погибли в результате пожара в Лыткарине
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Декабря 2019, 14:38
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что два человека скончались в результате пожара в городском округе Лыткарино, возгорание произошло в многоквартирном доме.
Отмечается, что в 10:29 1 декабря поступил сигнал о пожаре в квартире на пятом этаже. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мебели в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В 10:44 – пожар локализован на площади 15 квадратных метров. В 10:53 – ликвидация открытого горения. В 11:30 – ликвидация последствий пожара.
В результате происшествия самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных 25 человек, среди них пять детей, еще 11 человек были эвакуированы пожарными подразделениями.
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