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Труп неизвестного мужчины обнаружили на Осташковском шоссе в Мытищах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Декабря 2019, 12:10
Как рассказал сотрудник ГУ МВД России по Московской области, что труп неизвестного мужчины обнаружили на Осташковском шоссе в городском округе Мытищи.
Отмечается, что 4 декабря в 09:40 на Осташковском шоссе в городском округе Мытищи без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины.
Проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ проводит следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области.
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