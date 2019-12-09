09декабря 2019
понедельник
|
Мужчина устроил поножовщину в ссоре со своей сожительницей в Орехово‑Зуевском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 9 Декабря 2019, 12:09
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в Орехово-Зуевском округе во время совместного употребления алкогольных напитков в ходе ссоры сожитель 53-летней женщины нанес ей удар ножом.
Отмечается, что 8 декабря в 00:25 на Новинском шоссе города Куровское Орехово-Зуевского городского округа бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в Давыдовскую РБ доставлена и госпитализирована женщина 1966 года рождения.
Сотрудники полиции установили, что преступление совершил хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись со своей сожительницей. Он был задержан и доставлен в отделение.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером +1 +3 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры