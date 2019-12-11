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У мужчины изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы на северо‑востоке Москвы
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Происшествия — 11 Декабря 2019, 12:06
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве, что сотрудник ДПС на улице Полярная остановил автомобиль Ford Focus, у водителя которого в сумке были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, их изъяли.
Отмечается, что в ходе досмотра автомобиля в сумке, находившейся на переднем пассажирском сидении, в присутствии понятых, были обнаружены и изъяты: пистолет «ТТ» с магазином и семью патронами к нему.
Машина была остановлена ночью 9 декабря по адресу: улица Полярная, дом 33, строение 1. Владельцем оружия оказался 47-летний мужчина из Электростали.
Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения - подписка о невыезде.
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