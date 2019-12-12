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Тело расстрелянного москвича нашли в автомобиле в Домодедове
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Декабря 2019, 12:05
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в городском округе Домодедово возбуждено уголовное дело по факту убийства 51-летнего мужчины.
Отмечается, что тело жителя столицы с огнестрельным ранением головы нашли в автомобиле на дороге вблизи деревни Яковлевское. Давность наступления смерти составляет около суток.
Сейчас с места происшествия изъята гильза от патрона калибра 9 миллиметров, пуля и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Устанавливается личность подозреваемого.
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