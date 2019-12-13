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Три человека погибли при пожаре в Раменском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 13 Декабря 2019, 12:26
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что 3 человека погибли в результате пожара в одном из частных домов в деревне Чулково Раменского городского округа.
Отмечается, что погибшими являются 80-летняя хозяйка дома, ее 50-летняя дочь и их 60-летний знакомый. По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка.
Криминалисты устанавливают очаг и причины возникновения возгорания. Планируется назначение и проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
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