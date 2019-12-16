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Автобус, попавший в ДТП на трассе М‑7 в Подмосковье, ехал из Балашихи в Новогиреево
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Происшествия — 16 Декабря 2019, 12:59
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что рейсовый автобус «ПАЗ», который на трассе М-7 в Подмосковье столкнулся с грузовиком, следовал по маршруту Балашиха – Новогиреево, в ДТП пострадали пять человек.
Отмечается, что вечером 15 декабря от очевидца на пульт диспетчера ЕДДС городского округа Балашихи поступил сигнал о ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля на 16-м километре трассы М-7 «Волга» напротив рынка «Владимирский тракт».
В результате нарушения правил дорожного движения произошло касательное столкновение рейсового автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту Балашиха - Новогиреево и грузового автомобиля «ДАФ». В результате ДТП пострадало пять человек – все они пассажиры автобуса.
Движение на автодороге не перекрывалось, розлива топлива не произошло. Возгорания не последовало.
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