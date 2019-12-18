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Застолье со спиртным закончилось поножовщиной в Пушкинском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Декабря 2019, 12:04
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в Пушкинском городском округе Подмосковья задержали мужчину 1971 года рождения, которого заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровья его знакомому.
Отмечается, что в поселке Софрино-1 Пушкинского округа из комнаты общежития бригада медиков скорой помощи госпитализировала мужчину 1988 года рождения с проникающим колото-резаным ранением.
Позже по подозрению в совершении вышеуказанного преступления и был задержан знакомый пострадавшего. Установлено, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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