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В Подмосковье сотрудники ДПС спасли пенсионерку из горящего дома
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Декабря 2019, 12:07
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Краснознаменске сотрудники ДПС старший лейтенант полиции Михаил Козлов и старший лейтенант полиции Павел Ткачев спасли женщину из пожара, произошедшего в многоквартирном доме по улице Генерала Шлыкова.
Полицейские узнали о пожаре во время несения службы от проезжавшего мимо водителя. Ткачев и Козлов незамедлительно выехали на место происшествия, сообщив о произошедшем в пожарную часть и отдел полиции.
Полицейские вошли в задымленный подъезд горящего дома, нашли квартиру, в которой проживала пенсионерка, и вынесли ее из здания. Они передали пенсионерку медикам, а сами остались на месте происшествия для охраны общественного порядка до окончания тушения пожара.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания.
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