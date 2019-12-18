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Людей эвакуируют из ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Декабря 2019, 12:16
Как рассказал руководитель ЕДДС округа Роман Медведев, что в подмосковных Котельниках идет эвакуация посетителей из торгового центра «МЕГА Белая Дача».
Роман Медведев уточнил, что идет эвакуация из ТЦ «МЕГА Белая Дача». Информация проверяется..
По его словам, на месте организовано оцепление. После эвакуации будут работать правоохранительные органы.
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